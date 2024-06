Résultats Elections Européennes : Regarder en Direct TV Video sur Internet

Regardez les résultats des élections européennes en direct. Dès maintenant sur Internet, pour voir le résultat des élections du Parlement européen avec les résultats des listes LREM, PS, RN, LR… en France et les résultats région par région, ville par ville. Pour voir la soirée électorale en direct à la télévision et en direct streaming sur Internet, vous pouvez utiliser votre tablette tactile, votre ordinateur PC ou Mac. Vous pouvez également vous servir de votre iPhone ou téléphone portable et regarder en direct les résultats des élections européeens de ce dimanche soir.

Ce dimanche, c’est l’Union Européenne toute entière qui a les yeux rivés vers les Résultats des Elections Européennes. Dans tous les pays de l’UE, les électeurs étaient appelés pour renouveler leurs députés européens région par région, pays par pays. Les résultats définitifs sont maintenant connus et il est donc possible de découvrir en direct les résultats, les scores des Européennes à voir avec le résumé et replay vidéo de la soirée électorale de ce dimanche soir.

Elections Européennes, les résultats en direct

Dans les grands villes de France, les résultats des élections à Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Strasbourg et toutes les métropoles régionales sont disponibles grâce aux envoyés spéciaux des chaines d’information comme Cnews et BFM TV en direct dès maintenant.

Tous sont présents pour vous présenter les résultats des Elections Européennes dans chaque ville, avec la liste des députés européens élus et les résultats en Île de France, Nord-Ouest, Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest, Massif Central-Centre, Outre-mer. C’est l’heure des résultats des élections européennes.

Sur les plateaux télé se succèdent les principaux responsables politiques français, qui commentent et analysent les résultats attendus et les scores surprises, notamment pour le résultat du FN de l’UMP et du PS à ces élections européennes de ce dimanche.

Les résultats des élections européennes

Rappelons que les listes présentées au suffrages comprenaient notamment La République en Marche du président de la république, Les Républicains, Le Rassemblement National, Le Parti Animaliste, La France Insoumise, L’Alliance écologiste indépendante, La Bretagne pour une Europe sociale, Citoyens du vote blanc, Debout la République, Démocratie Réelle, Europe Citoyenne, Europe Démocratie Esperanto, Fédération Régions et Peuples solidaires, Féministes pour une Europe solidaire, Force Vie, Lutte Ouvrière, le Mouvement Républicain et Citoyen, Mouvement socialiste alternatif, Nous Citoyens, le Nouveau parti anticapitaliste, Nouvelle Donne, le Parti Fédéraliste européen, le Parti européen, le Parti pirate, l’Union démocratique bretonne ou encore l’Union Populaire Républicaine….

Sur BFMTV et sur Cnews, la soirée électorale promet d’être longue, avec tous les résultats à connaître, les scores et résultats aux Elections Européennes de chaque liste qui se présentait en France.

Elections Européennes à suivre sur Internet

Les résultats des élections européennes en France sont désormais disponibles et confirment officiellement ce que les sondages avaient annoncé cette semaine. Mais les surprises ne sont pas absentes lorsque l’on analyse les scores du RN, de LREM, du PS, de LR ainsi que des autres « petites » listes qui étaient très nombreuses lors de ces élections européennes.

Les résultats sont commentés et analysés en direct live à la télévision (sur BFMTV, Cnews, France 2, TF1) pour une soirée électorale qui s’annonce riche et passionnante.

https://www.youtube.com/watch?v=wwNZKfBLAsc

