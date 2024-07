Le parti politique l’Alliance Républicaine a annoncé qu’une manifestation pour la réussite de la transition démocratique est prévue pour le jeudi 21 juillet à 13h, et ce, pour un circuit qui commencera du Passage jusqu’à Place Pasteur en passant par l’Avenue de la Liberté.

En effet, plusieurs partis politiques appellent à une marche nationale pacifique, entre autres, le Parti Démocratique Progressiste (PDP), Ettajdid, Afek Tounes, Al Wifek Al Jomhouri, le PSG, La Voie du Centre et le Mouvement de la Citoyenneté et de la Justice.

Selon l’annonce, cette marche vient pour dénoncer les tentatives de semer le chaos dans le pays et de renverser les institutions nées d’un consensus national.

En même temps, une question se pose face à cette initiative ou plutôt le nom de cette manifestation qui n’est autre que « la réussite de la transition démocratique« , une transition que nous pensons pas encore réussie et à la hauteur des attentes du peuple qui ne cesse de revendiquer des demandes légitimes telles que la liberté de la presse, l’indépendance de l’appareil judiciaire et le nettoyage de ses composantes, etc.

Que pourraient être les objectifs d’une telle manifestation et quelle est son utilité ?

