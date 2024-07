Tunisie: Une première panne lors de l’inscription des électeurs

Les élections de l’Assemblée Nationale Constituante ont été reportée pour le 23 octobre 2011 pour pouvoir mettre en place les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement de cet événement (historique?) et le peuple tunisien avait accepté ce report à contre-coeur, ce grand peuple à la quête d’une cause noble avec des moyens pacifiques, loin des massacres que nous sommes entrain de voir en Syrie, au Yemen et en Libye.

Tout le monde espérait que tout fonctionnera comme sur des roulettes comme disait l’autre mais nous n’avons pas pu attendre longtemps pour voir apparaitre le premier incident. Premier jour des inscriptions des éventuels électeurs, premier incident, une panne technique dés les premières heures qui n’a pas permis aux citoyens de s’inscrire pour exercer leur droit de vote.

La panne causée par des raisons qui nous sont encore inconnues a été résolue par les technicien du Centre National de l’Informatique (CNI).

Rappelons que pour s’inscrire, les tunisiens ayant 18 ans ou plus sont priés de se rendre, accompagnés de leurs CIN, dans les bureaux d’inscription installés dans les municipalités et les délégations. Quant aux tunisiens à l’étranger, ils peuvent s’inscrire auprès des ambassades et des consulats de leurs pays de résidence.

La campagne d’inscription a été lancé le lundi 11 juillet et se terminera le 2 aout.

