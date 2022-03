Le rapport entre les Français et les vacances n’est plus ce qu’il était

Les Français s’offrent de moins en moins de vacances, seuls 41% des Français sont partis en vacances l’année passée. Ce taux indique une baisse de 4 points sur un an et le taux le plus bas depuis 15 ans !

Une enquête publiée aujourd’hui par le cabinet Protourisme expose que deux millions et demi de Français ont renoncé à s’offrir des vacances ou des courts séjours payants l’année passée. En effet, seuls 41% des Français sont partis en vacances en cette période.

Cette étude menée en janvier, indique que seuls 29,5 millions de Français (adultes et enfants) ont séjourné une nuit et plus pour leur loisir dans unhébergement payant l’an dernier, soit 2,5 millions de moins que 2012.

Protourisme souligne qu’un tiers des Français ne sont partis ni en 2012 ni en 2013 en vacances.

Cette baisse résulte en partie des salaires modestes ne permettant pas à un couple ou une famille de s’offrir même une seule nuit d’hébergement. En effet, seuls 38% des foyers gagnant entre 1 500 et 2 500 euros net ont pu s’offrir un hébergement payant pour une escapade d’au moins une nuit en 2013. Un taux affichant une baisse de 4 points par rapport à 2012. Le taux est de 23% des foyers gagnant moins de 1 500.

La baisse impacte également les autres catégories de revenus. Parmi les foyers gagnant plus de 3 500 euros, le taux est de 75% contre 56% chez les foyers disposant d’entre 2 500 et 3 500 euros.

Partager : Twitter

Facebook