Abdelhamid Hanafi, le célèbre artiste-peintre d’originaire de la ville de Menzel Bourguiba et résident au Canada depuis de longues années, nous a fait part de huit nouvelles créations qu’il a inscrit sous le thème « Humour Politique en Tunisie ».

L’artiste tunisien a exposé depuis 1968 dans plusieurs pays; en Tunisie, en France, en Allemagne, en République Tchèque, en Norvège, en Suède, en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud, au Canada et aux États-Unis. Ses tableaux ont été exposés aux cotés d’oeuvres de grands maîtres tels Picasso et Chagall.

Ci-dessous les huit nouvelles créations de M. Hanafi:

Notons que les œuvres de l’artiste tunisien, Abdelhamid Hanafi, font partie d’importantes collections, entre autres, le musée canadien des civilisations (Canada), le musée des Beaux-Arts de Sherbrooke (Canada) et le musée des Beaux-Arts de Göteborg en Suède. De nombreux personnages prestigieux ont également fait l’acquisition de ses oeuvres tels le roi et la reine de Suède et Peter Bronfman de la dynastie Bronfman (Canada).

Vous pouvez visiter le site de M. Hanafi à l’adresse suivante: www.hanafi-art.com

