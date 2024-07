37eme édition du Festival Méditerranéen de La Goulette

La Goulette n’est pas une simple ville côtière qui s’anime en été, c’est un croisement d’histoire et de culture.

Depuis 36 ans, le Festival Méditerranéen de La Goulette a toujours eu comme objectif principal de redonner à cette ville son éclat passé et d’offrir à ses habitants et à ses visiteurs une programmation riche d’événements artistiques et multiculturels.

Cet été, le Festival Méditerranéen de La Goulette soufflera sa 37ème bougie, une édition qui débutera le 08 Juillet 2011. Le festival tiendra certainement à sa vocation traditionnelle qui est le quatrième art, mais offrira également à tous les autres arts (Musique, cinéma, arts graphiques…) l’espace pour s’exprimer.

Le Festival Méditerranéen de La Goulette a été inauguré officiellement le 8 juillet 2011 par Oussema Farhat qui nous a présenté son dernier spectacle « ??????? ». Une parade exceptionnelle a été également tenue dans les rues de La Goulette afin de célébrer cette ouverture.

Le Festival de cette année sera riche en théâtre, on peut déjà citer quelques pièces qui feront partie du programme :

«Rissala ila oummi » de Salah El Faleh Ben Youssef

«La vie à corps perdu» (Ksar Al Chouk) de Noomane Hamda

«Zankat ânnakni » de Faouzia Thabet

«Retour définitif » de Ghazi Zoghbani

«Ellil Zahi » (Nuit Joyeuse) de la Troupe de la ville de Tunis

«Mémoire en retraite » du Théâtre National Tunisien

Une soirée Rock et de musique altérnative (avec Bibouddha, Vielikan et d’autres groupes) sera également présente dans la programmation de cet été.

En dehors de la scène de la Karraka, l’animation dans les rues sera intense.

Une programmation (concerts, pièces de théâtres, ateliers de peinture …) tout au long du festival sera maintenue dans les rues de la ville, afin de satisfaire un public aux goûts variés et lui permettre d’accéder à tous les Arts.

D’ailleurs le comité d’organisation du Festival à consacré deux jours de sa programmation, le 14 et 15 juillet, exclusivement pour les arts de la Rue :

14 juillet 2011

Ateliers de beaux arts

Pièce de théâtre « La Goulette » Produite par la Maison de culture le La Goulette.

Projection de court-métrages au bord de la mer

15 juillet 2011

Ateliers de beaux arts

Concert de musique de Dima Dima

Pièce de théâtre « Le langage du Corps » Produite par la Maison de culture le La Goulette.

Projection du fil « Silence »

Le Festival Méditerranéen de La Goulette à partir du 08 jusqu’au 27 juillet 2011, un rendez-vous à ne pas rater!

