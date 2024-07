Ben Ali condamné par contumace à 15 ans et demi de prison

Le juge du tribunal de première instance de Tunis a annoncé aujourd’hui, lundi que l’ex-président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a été condamné, par contumace à 15 ans et demi de prison pour détention d’armes, de stupéfiants et de pièces archéologiques. Le président déchu a notamment été condamné à une amende de 108 000 dinars (environ 54 000 euros) dans cette affaire appelée « palais de Carthage« .

Les peines (10 ans pour détention de stupéfiants, cinq ans pour détention d’armes et 6 mois pour détention de pièces archéologiques) ont été cumulées et s’ajoutent à la peine de 35 ans de prison et 45 millions d’euros pour détournement de fonds de la sentence du 20 Juin dernier. La cour a délibéré six heures avant de rendre son verdict. Le procès s’était ouvert dans la matinée sur un coup d’éclat des avocats de la défense qui ont quitté le procès en estimant que leurs droits étaient bafoués. Le tribunal avait rejeté leur demande de report du procès.

Avant même l’énoncé du verdict, Akram Azouri, l’avocat libanais de Zine El Abidine Ben Ali a rejeté ce procès comme « inexistant » et dénoncé une « calomnie politique ».

Me. Azouri a affirmé toutefois dans un communiqué que « Le procès d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la calomnie politique contre le président Ben Ali pour le dépeindre aux yeux de l’opinion publique comme un trafiquant de devises, de drogues et d’armes ».

