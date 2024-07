Début de l’installation des sections régionales de l’Instance électorale

Comme prévu auparavant, l’instance indépendante pour les élections a entamé aujourd’hui l’installation des 27 sections régionales dans les circonscriptions électorales et la désignation de leurs présidents et secrétaires généraux, et ce, jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Les membres de l’instance tiendront en même temps des réunions avec les gouverneurs des différentes régions afin d’examiner les moyens disponibles et nécessaires afin de faciliter le travail de l’administration pour mieux organiser les élections.

Rappelons que l’instance électorale avait décidé, samedi 2 juillet 2011, la désignation des membres des sections régionales, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret-loi numéro 27 en date du 18 avril 2011 et à son règlement intérieur adopté lors de sa réunion du 23 juin 2011.

Article 5 du décret-loi n°27 en date du 18 avril 2011

Art. 5 – L’instance supérieure indépendante pour les élections se compose :

– d’une commission centrale ayant son siège à Tunis,

– des sous-commissions au niveau des circonscriptions électorales dont les sièges sont situés aux chefs-lieux des gouvernorats et aux sièges des missions diplomatiques.

La commission centrale fixe la composition et la structure des sous-commissions.

