Fouad Mebazaâ et Béji Caïd Essebsi devant la justice le 4 juillet 2011

Selon le magazine « investir en Tunisie », le Président de la République par intérim, M. Fouad Mebazaâ et le Premier ministre, M. Béji Caïd Essebsi, se présenteront devant le tribunal de Première instance de Tunis le lundi 4 juillet 2011 suite à une plainte déposée par un citoyen pour incompétence physique et mentale.

Le plaignant, un jeune de 25 ans, doute des capacités de M. Mebazaâ et M. Caïd Essebsi et réclame une contre visite médicale par une équipe de médecins composée de trois psychiatres et trois médecins généralistes.

Indiquant que la Tunisie a besoin en ces moments de crise de personnes aptes physiquement et mentalement, le jeune plaignant, Oussema Merassi, a déclaré que le chef de l’État, M. Mebazaâ et son Premier ministre, M. Béji Caïd Essebsi auraient accapaé le pouvoir pendant leur exercice et auraient pris des décisions dangereuses et sans concertations.

L’audience est prévue pour le lundi 4 juillet 2011 à 10h30.

Rappelons que M. Fouad Mebazaâ est âgé de 79 ans. Quant au Premier ministre, M. Béji Caïd Essebsi, il aura 85 ans le 29 novembre prochain.

