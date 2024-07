Cinq nouvelles affaires à l’encontre de Ben Ali et son clan

Un responsable du ministère de la Justice, Kadhem Zine El Abidine, a déclaré au cours de la rencontre périodique d’information tenue vendredi au premier ministère que cinq nouvelles affaires ont été engagées à l’encontre du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, son gendre, Sakher El Materi, un de ses conseillers, Mongi Safra, et d’anciens ministres. Ces affaires concernent principalement la manipulation de la législation sur les marchés publics. Notons que des affaires similaires sont déjà engagées à l’encontre du clan Ben Ali.

Ces cinq nouvelles affaires sont relatives à l’octroi d’un grand marché d’équipement informatique d’un groupement de banques publiques au profit d’une société appartenant à Sakher El Materi ainsi que l’octroi d’un marché pour la création d’une marina au Port de la Goulette.

La troisième affaire concerne de vastes opérations de blanchiment au profit du président déchu et son gendre par le biais d’une société écran du nom de “Davos Investment” qui leur permettait de virer ces fonds vers des banques suisses. Cette violation a été constatée par la commission d’analyse financière auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Sans citer le nom, la quatrième affaire concerne l’achat d’un prestigieux restaurant situé dans la banlieue de Gammarth au profit d’un homme d’affaire, ami personnel de l’ex-Président selon le responsable du ministère de la Justice. Une transaction douteuse aurait permis l’achat de ce restaurant, toujours selon les mêmes sources.

Rappelons que six affaires ont été déférées auprès du tribunal militaire, des affaires relevant des cas de tortures et de meurtres commis lors de la période autour du 14 janvier 2011. Kadhem Zine El Abidine a indiqué d’ailleurs que les efforts du ministère de la Justice se poursuivent pour activer les mandats pour le recouvrement des avoirs pillés et gelés à l’étranger, et ce, en collaboration avec Interpol et les États concernés.

J’aime ça : J’aime chargement…