Un dessert simple pour la Saint-Valentin

Vous avez décidé de passer la Saint-Valentin en tête à tête au tour d’un dîner romantique, bonne idée ! Vous avez opté pour un dîner fait soi-même pour combler votre chéri (chérie) mais vous bloquez au niveau du dessert. Ne vous inquiétez pas nous détenons la solution.

Il est évident que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour passer une bonne soirée à l’occasion de la Saint-Valentin. Vous avez orienté tous vos efforts vers la sélection d’une bonne entrée, un bon plat de résistance qui fera honneur à cette fête mais arriver au dessert vous êtes à court d’idées. C’est extrêmement simple, optez pour un gâteau facile à faire et riche en chocolat, vous y ajouterez bien évidemment votre touche personnelle comme une forme en cœur pour rappeler l’occasion que vous fêter à deux. L’avantage de ce gâteau est qu’il occupera uniquement 15 minutes de votre temps mais nécessitera une surveillance de 30 minutes.

Concernant les ingrédients vous aurez besoin de 120 g de chocolat noir, 120 g de beurre (température ambiante), 150 g de sucre en poudre, 3 œufs entiers, 50 g de cacao et une cuillère à café de vanille liquide. Jusque-là tout va bien, les ingrédients sont tous disponibles.

Passons aux choses sérieuses, préchauffer le four à 150°C (thermostat 5) en attendant graissé votre moule (forme de cœur) en le saupoudrant également de cacao en poudre. Puis battez les œufs dans un récipient et hacher le chocolat qui devra fondre avec le beurre dans un bain-marie que vous aurez préalablement préparé. Attention, il est nécessaire de mélanger le chocolat et le beurre avec un fouet à main afin d’obtenir un liquide homogène. Dès que la texture sera bien homogène, retirez là du feu et ajoutez y incorporer le sucre, le chocolat en poudre, les œufs et la vanille.

Le plus terrible étant fait, verser cette préparation dans votre moule puis mettez-le au four durant 30 minutes. Après cuisson, laissez refroidir votre gâteau dans son moule durant 10 minutes. Pour le démoulage, passez la lame d’un couteau le long des bords de votre gâteau.

Nous vous laissons le soin de décorer votre gâteau à votre manière.

