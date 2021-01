Acné : Plan de sauvetage

L’acné fait des misères à beaucoup d’entre vous c’est en quelque sorte un ennemi redoutable qui gêne considérablement surtout lors des grandes occasions comme une qui arrive bientôt à savoir la Saint-Valentin.

C’est sur que vous voulez une potion magique afin de faire disparaître toutes traces d’acné sur votre visage, malheureusement elle n’existe pas, par contre nous pouvons vous donner quelques astuces pour minimiser son ampleur car quatre jours est une durée minime pour supprimer l’acné.

Sachez que votre meilleur associé dans la lutte contre l’acné est le citron. En effet, l’acide citrique qu’il renferme permet d’assécher les boutons. Donc notre conseil est de mettre du jus de citron sur vos boutons avant de dormir durant la nuit le mélange agira.

Vous pouvez également remplacer le jus de citron par le jus de chou frais

Concernant des pratiques plus courantes, nous vous conseillons de laver votre visage tous les jours avec un mélange d’eau et de bicarbonate de soude en insistant sur les parties touchées par l’acné ou bien nettoyez votre visage en usant d’un coton imbibé d’un mélange d’eau et de chlorure de magnésium. Pour faire cette petite potion, il vous faut 20 grammes de chlorure de magnésium et un litre d’eau, le mélange doit être conservé dans un réfrigérateur.

Vous pouvez également remplacer le magnésium par du vinaigre de cidre . Cependant, avec le vinaigre de cidre il est impératif de laisser une dizaine de minutes le mélange eau /vinaigre sur votre peau avant de la rincer.

Un autre moyen de lutter contre l’acné, c’est de faire un cataplasme à l’argile. Pour l’obtenir, il suffit de mélanger de l’argile verte en poudre avec un peu d’eau, la pâte obtenue doit être placée sur les parties touchées.

Partager : Twitter

Facebook