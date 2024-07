Lionel Messi surpris dans les bras d’une call-girl

Lionel Messi ne serait pas aussi saint qu’on le croyait.

Âgé de 26 ans, Messi serait un homme avant d’être une star du football. En effet, Le magazine Pronto l’a pris d’assaut avec une call-girl aux bras pendant son séjour à Las Vegas en ce mois de Juillet.

Messi s’est rendu le 6 Juillet 2013 à Chicago (Etats-Unis) pour un match caritatif au profit de la fondation Messi & Friends contre le reste du monde. Il y avait aussi Thierry Henry et Ezequiel Lavezzi.

Ensuite, Messi aurait pris des vacances à Las Vegas avant de rentrer chez lui. Connue pour ses casinos et son luxe qui attire les stars et les plus riches, Las Vegas a bien fait succombé le footballeur barcelonais aux charmes d’une call-girl.

Rappelons que Lionel Messi est marié à sa meilleure amie d’enfance et a un fils.

