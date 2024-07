Ben Arous-Terrorisme: Explosion d’une bombe à Mohamadia

Une bombe a explosé tôt ce matin de ce mercredi 31 juillet 2013 et plus exactement à 00h45m, au niveau de la route de Mohamadia.

D’après les premiers éléments recueillis par la garde nationale, il s’agirait d’une bombe artisanale radiocommandée et qui a été placée au niveau de la route de GP3 reliant Tunis à Zaghouan et plus exactement au terminus 24 de Mohamadia et à une distance d’un kilomètre du croisement de la Hnaya.

Dieu merci que cet engin explosif de fabrication artisanale, apparemment mal réglée n’a pas fait de dégâts humains puisqu’il a été déclenché lors du passage d’une patrouille de la garde nationale, il a été placé à coté d’un arbre tout près de la route afin de le dissimuler au moment du passage de la patrouille ce qui laisse entendre que ceux qui l’ont déclenché n’était pas loin au moment de l’acte terroriste.

voici par ailleurs des images recueillis sur le lieu du fait.

