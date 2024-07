Des stickers de valises plus vrais que nature

On a tous galéré à l’aéroport pour trouver nos valises. Même si on croit qu’on la connait bien, à chaque fois que toutes les valises sortent en même temps on la reconnait difficilement…

Parfois, on pense à mettre un ruban rouge ou blanc et on se croit astucieux. Détrompez-vous, tout le monde a eu la même idée!

Pour éviter cette galère, des stickers originaux sont désormais disponibles pour faire sortir votre valise du lot. En plus, ces stickers semblent être plus vrais que nature.

Cliquez ici pour acheter ces stickers.

