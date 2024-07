Justice: Amina Femen jugée non coupable

Amina Sboui ou Amina Tyler comme ses amis la surnomme n’en ai pas à sa première comparution devant tribunal puisqu’elle a eu affaire de nombreuses fois à la justice pour ses actes et propos osées que ce soit sur la toile ou en dehors. En effet le tribunal cantonal de Msaken s’est prononcé aujourd’hui dans cette matinée du lundi 29 juillet 2013 et a rendu son verdict de non-lieu dans l’affaire d’outrage envers un fonctionnaire public d’Amina Femen.

Ainsi, le tribunal a prononcé un non-lieu pour Amina Sboui ainsi que pour sa codétenue Rabaa.

Le tribunal a donc jugé Amina et sa codétenue non coupable pour des faits qui sont passibles d’un an et demi de prison ferme.

Rappelons les faits de cet affaire dans laquelle un fonctionnaire public a porté plainte contre Amina Femen pour diffamation et outrage de fonctionnaires après avoir refusé d’obéir aux ordres en prison alors qu’elle s’est plainte des conditions de détention. Le tribunal cantonal de Msaken dans le gouvernorat de Sousse a examiné l’affaire contre l’activiste Femen et a rendu son verdict.

