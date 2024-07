Teaser de la saison 3 de la série Homeland

La série Homeland a fait un carton aux Etats-Unis et en Europe.

Les deux saisons ont été à couper le souffle, mais pas encore…

La saison 3 sera bientôt diffusée sur la chaîne américaine Showtime. Et pour faire patienter encore les fans, un teaser des plus intriguant vient d’être publié. Ne durant que 30 secondes, on ne voit qu’une image de fond noir et la date de la sortie du premier épisode de la prochaine saison. Mais, en se concentrant sur les voix de la vidéo, on pourrait déceler la voix de Brody en cavale et que des agents sont à sa recherche.

Rappelons que la saison 2 s’est terminée avec l’explosion d’une bombe au siège de la CIA et la fuite de Brody qui était aidé par Carrie.

J’aime ça : J’aime chargement…