Johnny Depp à la retraite ?

Qui aurait pensé que Jack Sparrow serait un jour en retraite ?

En effet, à l’âge de 50 ans, l’acteur Johnny Depp pense sérieusement à mettre fin à sa carrière.

La star américaine a toujours fait parlé d’elle surtout avec la saga Pirates des caraïbes.

Mais dans une interview avec BBC Breakfast, Johnny Depp a annoncé qu’il est un peu exténué du métier: « Quand vous additionnez les dialogues que vous dites chaque année et que vous réalisez que vous en dites plus que vos propres mots, cela devient quelque chose de fou pour un être humain. Est-ce qu’il y a des choses plus silencieuses que j’aimerais faire ? Oui, je ne peux pas nier ça. Je ne dirais pas que je vais me retirer mais je dirais que je n’en suis pas très loin. »

