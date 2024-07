Trois proches de Berlusconi condamnés à des peines de prison

Trois des proches de Silvio Berlusconi ont été condamnés vendredi à des peines de prison pour lui avoir fourni de jeunes prostituées tandis qu’un tribunal examinait une affaire dans laquelle il est accusé d’avoir « acheté » un sénateur.

Dans la première affaire, appelée procès Ruby bis, du surnom de la jeune Marocaine mineure à l’époque des faits, le tribunal a largement suivi le réquisitoire du parquet de Milan. Celui-ci avait requis fin mai sept ans de prison et l’interdiction de mandat public à vie à l’encontre de l’ex-agent de starlettes Lele Mora, le présentateur de télévision Emilio Fede et l’ex-conseillère régionale et ancienne hygiéniste dentaire du Cavaliere, Nicole Minetti.

Les deux premiers ont été condamnés à sept ans de prison et sont interdits à vie d’exercer un mandat public. Mme Minetti a, elle, été condamnée à cinq ans car l’accusation d’incitation à la prostitution de mineure n’a pas été retenue par le tribunal.

Le recours en appel des trois condamnés, s’ils y procèdent, suspendra la peine.

