Lea Michele et l’équipe de Glee ont rendu hommage à Cory Monteith

Tout le monde attendait la réaction de Lea Michele sur la mort de Cory Monteith. Pas de vidéo encore mais un hommage était organisé hier.

En effet, tout l’équipe de Glee était réunie hier dans les studios de Paramount pour faire ses adieux à leur ami Cory Monteith.

Il s’est avéré que c’est Lea Michele, aidée par Ryan Murphy,qui ont organisé cet événement. Il y a eu tous les acteurs de la série ainsi que les techniciens, les scénaristes et les producteurs. Selon une source, » Tout le monde était très sombre et la plupart des gens étaient habillés en noir « .

La chaîne fox a déclaré: « Aujourd’hui, Ryan Murphy et Lea Michele réunissaient les acteurs, les équipes et les producteurs de « Glee », ainsi que leurs collègues de la chaîne et du studio pour partager leurs souvenirs, des chansons et célébrer la vie de Cory Monteith. Nous remercions le public pour son amour et son soutien. Nous pleurons notre ami et notre collègue. »

A la fin de la cérémonie, Jane Lynch a aussi déclaré: « C’était magnifique. Nous sommes tous très tristes mais c’était un moment magnifique. C’était réconfortant d’être tous ensemble de nouveau « .

