Syrie: Le chef de la coalition de l’opposition syrienne en visite à Paris

En déplacement à Paris, le nouveau chef de la coalition de l’opposition syrienne, Ahmad Jarba, a rencontré mercredi après-midi le président français François Hollande.

Élu début juillet à la tête de la Coalition nationale syrienne (CNS), M. Jarba est arrivé la veille, mardi, en France, réclamant un soutien politique, diplomatique et militaire, à l’ issue d’ une rencontre avec la Commission des Affaires étrangères de l’ Assemblée nationale (chambre basse du Parlement français).

« Bien évidemment, nous demandons à la France un soutien politique total, un soutien diplomatique, une aide humanitaire d’urgence et une aide militaire et autre », a affirmé le chef de la CNS.

« Nous travaillons avec nos amis européens et américain pour qu’ils nous donnent une aide technique, médicale et humanitaire et nous espérons aussi une aide en armes et en munitions », a précisé, de son côté, le chef de l’Armée syrienne libre, le général Selim Idriss, qui l’ accompagnait.

Pour cette visite de deux jours à Paris, M. Jarba est venu en compagnie de deux vice-présidents de la CNS, Suheir Atassi et Mohammed Farouk Tayfur, ainsi que du général Selim Idriss.

Le conflit syrien a débuté au printemps 2011 et les affrontements entre le gouvernement et les rebelles ont fait des dizaines de milliers de morts. Le CNS constitue le principal organe représentatif de l’ opposition syrienne.

