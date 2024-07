Les Etats-Unis déploient le porte-avion USS Truman dans le Golfe

La marine américaine a déployé le porte-avion USS Harry S. Truman dans la région du Golfe lundi après un retard de cinq mois.



« Le Groupe de frappe du porte-avion Harry S. Truman est prêt à être déployé », a déclaré le contre-amiral Kevin Sweeney, comandant du groupe, dans un communiqué de la marine.

« Nous avons travaillé très durement au cours des derniers mois pour maintenir notre aptitude au combat suite au retard de notre déploiement en février en raison d’une séquestration ».

Le groupe de frappe comprend environ 6000 marins et Marines. Outre l’USS Truman, il comprend les destroyers USS Bulkeley et USS Mason, et le croiseur USS San Jacinto. Le transporteur Air Wing 3 sera embarqué à bord du Truman avec trois escadrons d’avions de combat de frappe, un escadron d’attaque de la Marine, un avion d’ alerte anticipée aéroporté, un avion d’attaque électronique et deux escadrons d’hélicoptère.

Ils sont sur le point de quitter la station navale de Norfolk en Virginie pour une tournée de huit à neuf mois dans les zones de la Cinquième et de la Sixième Flotte, soit le Moyen-Orient, la Méditerranée et l’Atlantic Est.

Par ailleurs, le croiseur USS Gettysburg sera déployé de la station navale de Mayport en Floride. En février, l’USS Truman était prêt à se diriger vers le Moyen-Orient, mais la marine a annulé les plans car les coupes automatiques dans le budget connues sous le nom de séquestration avaient obligé un vaste remaniement des priorités. Le déploiement du porte-avion ne signifie pas que la marine américaine mettra de nouveau en service deux porte-avion dans le Golfe. Les coupes automatiques dans le budget empêcheront la marine d’envoyer un deuxième porte-avion dans la région du Golfe pendant l’année fiscale 2014, a expliqué l’ amiral Jonathan Greenert, chef des opérations navales, lors d’un communiqué de presse la semaine dernière.

