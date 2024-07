France-Incendie à Paris : une jeune femme décédée et un pompier gravement blessé

Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi un appartement et la toiture d’un immeuble situé dans le XVe arrondissement de Paris. Une femme de 25 ans a trouvé la mort et un sapeur pompier a été grièvement blessé dans

Les pompiers de Paris ont indiqué que le pompier a été traité en «urgence absolue» mais les nouvelles étaient «très rassurantes» lundi matin. Cinq autres personnes, dont un sapeur pompier, ont été légèrement blessées.

L’incendie, «violent», s’est déclaré peu après 2 heures et a été éteint vers 4 heures 40. Il a pris dans un appartement de 25 m² situé au septième et dernier étage d’un immeuble de la rue Lecourbe avant de se propager aux combles et à la toiture de l’immeuble.

L’homme qui habitait dans l’appartement s’est réfugié sur le toit et a pu être sauvé. Quelque 80 sapeurs pompiers et 24 engins ont été mobilisés et ont permis d’empêcher «la propagation de l’incendie aux immeubles voisins».

