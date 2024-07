Course poursuite à Sfax causant un mort et un blessé

De l’action en ce mois de Ramadan à Sfax.

En effet, dans la nuit du Vendredi 20 Juillet 2013, une course poursuite a fait un mort et un blessé.

Tout a commencé quand une femme a informé les autorités locales à Jebeniana qu’on lui a volé sa voiture. Intercepté sur la route reliant Mahdia à Sfax, le voleur a refusé d’obtempérer aux forces de la garde nationale.

En s’enfuyant, le voleur a percuté une femme.

Lors de la course poursuite entre les forces de l’ordre et le voleur, il y a eu un échange de tir. Le ministère de l’Intérieur a communiqué que les forces de la garde nationale ont tiré dans les pneus causant le renversement du véhicule et la mort du passager blessé par deux balles.

Le conducteur du véhicule a été arrêté.

