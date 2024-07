Affaire Snowden: Les États-Unis menacent la Russie de «problèmes à long terme»

Edward Snowden a officiellement déposé sa demande d’asile temporaire en Russie, d’après des déclarations faites par son avocat jeudi. Le lanceur d’alerte était confiné dans l’aéroport de Sheremetyevo à Moscou depuis plusieurs semaines après le lancement d’une opération d’intimidation internationale par le gouvernement Obama pour l’isoler, l’extrader, et peut-être tuer ce jeune homme.

Il « quittera [la zone de transit de l’aéroport] dans les jours prochains parce qu’il faut encore mettre en conformité certains papiers, » a annoncé son avocat, Anatoly Kutcherena. Il n’est toujours pas certain que les autorités russes acceptent la demande de Snowden, qui lui permettrait de rester en Russie pendant un an maximum. Snowden a indiqué qu’il se servirait de son asile temporaire pour faciliter son voyage vers des pays d’Amérique latine qui lui ont accordé l’asile.

« Il est clair qu’il s’inquiète de ce qui pourrait lui arriver s’il se voyait refuser l’asile temporaire en Russie, »a dit Kucherena. « Il craint également la torture, et le risque d’être exécuté. Et ce qu’il dit semble tout à fait convaincant, parce que les États-Unis administrent toujours la peine de mort et la torture. »

Les indications selon lesquelles la Russie pourrait accorder l’asile temporaire à Snowden ont été accueillies avec indignation par des responsables démocrates et républicains aux États-Unis.

Le sénateur républicain Lindsey Graham (photo ci dessus), proche de l’appareil militaire et des services de renseignements, était hors de lui. Il a qualifié les actions de la Russie d’« outrageuses » et a exprimé son soutien à un boycott des jeux olympiques d’hiver de 2014 en Russie.

« J’enverrais aux Russes le signal le plus catégorique qu’il soit possible d’envoyer, » a-t-il proféré. « Nous n’avons certainement pas remis à zéro nos relations avec la Russie d’une manière positive. En fin de compte, s’ils accordent l’asile à ce type, c’est une violation de l’Etat de droit tel que nous le connaissons et un affront envers les États-Unis. »

Les références hypocrites de Graham à « l’Etat de droit » ont été reprises à de nombreuses occasions par le gouvernement Obama, qui a intensifié toute une série de menaces contre la Russie.

« Le gouvernement russe a une occasion ici de travailler avec nous, » a dit l’attaché de presse de la Maison blanche Jay Carney jeudi. « Ce ne devrait pas être quelque chose qui provoque des problèmes à long terme pour les relations américano-russes. »

Carney a indiqué que si la Russie rendait Snowden, ils pourraient « résoudre cette situation qu’ils ont à gérer depuis maintenant trois semaines. »

