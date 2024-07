South African Airways élue compagnie la plus ponctuelle au monde

La compagnie africaine desservant le monde entier est la plus récompensée du continent, et les trophées continuent à s’accumuler. South African Airways (SAA) a battu toutes les autres compagnies aériennes internationales en termes de ponctualité.

Dans le classement, seules 6 compagnies internationales dépassent les 90%. Le Directeur des Opérations SAA, Zuks Ramasia, explique cette réussite par «l’implication de ses employés», tout en reconnaissant que la progression reste encore possible.

South African Airways, avec 54 appareils effectuant 53.000 vols annuels, achemine près de 7 millions de personnes chaque année. La compagnie dessert les 6 continents en vols directs, à plus de 1.300 destinations réparties dans 194 pays différents. South African Airways (Suid-Afrikaanse Lugdiens – SAL- en afrikaans) a été fondée en 1934 par le gouvernement d’Afrique du Sud après le rachat de la compagnie privée Union Airways. Les premiers vols nationaux reliaient Le Cap, Durban et Johannesburg alors que les premières liaisons internationales étaient établies avec les colonies britanniques du Kenya et de l’Ouganda.

J’aime ça : J’aime chargement…