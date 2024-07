Un extrémiste français en Syrie appelle Hollande à se convertir à l’islam

La participation des ressortissants français dans les combats en Syrie est devenue de plus en plus flagrante. Un chef rebelle franco-syrien est mort le mois dernier et un autre exhorte ses frères musulmans de France à «mener le djihad contre le régime de Bachar el-Assad».

Dans une vidéo mise en ligne depuis une semaine sur Internet, un jeune Français de 25 ans environ, qui répond au nom de guerre d’Abou Abdelrahmane, lance un appel à ses «frères musulmans» restés dans l’Hexagone de «rejoindre la Syrie» pour y «renverser le régime de Bachar el-Assad» et y «installer un califat islamique».

«Le djihad est obligatoire», estime Abdelrahmane, un keffieh à damier rouge et blanc sur la tête, qui dit s’être converti à l’islam il y a trois ans, expliquant ses motivations pour avoir changé de religion avant de rejoindre «les meilleurs de nos frères au pays du Cham», la terminologie utilisée par al-Qaïda pour désigner les pays du Levant (Syrie et Liban).

Appel à Hollande à se convertir à l’islam

Mais au-delà de son appel au recrutement de combattants, Abou Abdelrahmane demande à François Hollande d’«arrêter de combattre les musulmans et l’islam», au Mali notamment.

«Oh! Frère François Hollande, convertis-toi à l’islam, sauve-toi du feu de l’enfer, désavoue tes alliés juifs et américains, retire tes troupes du Mali», scande l’extrémiste français.

Dans la dernière partie de la vidéo, Abdelrahmane présente son frère, qui a lui aussi rejoint la Syrie après s’être converti il y a un an seulement à l’islam.

«On ne peut pas vivre avec des gens qui combattent nos frères (sous-entendu au Mali). Quittez la France et rejoignez-nous en Syrie», lance une dernière fois ce jeune radicalisé par des vidéos de combat en Afghanistan.

J’aime ça : J’aime chargement…