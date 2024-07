L’université d’Alep retire le doctorat honorifique accordé à Erdogan

Le conseil de l’université d’Alep a décidé de retirer le doctorat honorifique aux relations internationales accordées en 2009 au chef du Parti de la justice et du développement en Turquie, Recep Tayeb Erdogan …

Cette décision intervient à cause de la conspiration tramée par Erdogan contre le peuple syrien et de ses pratiques répressives contre les manifestants en Turquie.

Le recteur de l’université d’Alep, Khoder al-Orfali, a affirmé, lors d’une réunion du conseil de l’université, que cette décision vient en réponse à la demande croissante des universités syriennes et des milieux universitaires à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie de retirer le doctorat d’Erdogan.

« La décision de retirer le doctorat est un message de solidarité avec le peuple turc amis qui refusait les politiques d’Erdogan », a-t-il estimé. Il a dit: « C’est le peuple turc qui mérite ce doctorat. C’est lui qui continue à exprimer son désir de consolider les relations d’amitié avec la Syrie« .

Les membres du conseil de l’université ont suggéré de former un comité juridique pour intenter un procès contre Erdogan accusé de saboter l’économie nationale via le vol des installations industrielles, du patrimoine culturel et des richesses naturelles. Ils ont dénoncé les pratiques « immorales et inhumaines »d’Erdogan à l’encontre du peuple syrien.

