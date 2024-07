Des citoyens se préparent pour une protestation contre Moncef Marzouki

Sur les réseaux sociaux, une campagne est entrain de s’organiser pour descendre à la rue qui est contre l’Assemblée nationale constituante (ANC) dans le but d’exiger un gouvernement de salut national.

En effet, plusieurs centaines de citoyens ont publié sur leur page Facebook, avec leurs nom, prénom et numéro de carte d’identité nationale, un post où ils déclarent leur intention de tout faire pour destituer « un gouvernement amateur et incompétent, arrogant et indigne de la Tunisie musulmane, modérée et moderne qui mérite beaucoup mieux… ». Ils défient décision du président provisoire de la république de poursuivre en justice les citoyens appelant à la dissolution de l’Assemblée nationale constituante (ANC) et du gouvernement de la « Troïka », ainsi que les menaces et de guerre civile agitées par les dirigeants d’Ennahdha et leurs alliés.

Ces personnes sont de différentes régions et de différentes catégories socio-professionnelles. On trouve des médecins, ingénieurs, financiers, juristes, technocrates, étudiants, etc.

