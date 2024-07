Le président élu iranien exprime son appui au Hezbollah et à Assad

Le président élu iranien Hassan Rouhani a déclaré que la République islamique soutiendrait les mouvements de résistance contre Israël au Liban et en Syrie, ont rapporté mercredi des médias locaux.

Dans un message adressé au dirigeant du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, M. Rouhani a salué « les efforts du Hezbollah dans le front de résistance, » selon le quotidien Tehran Times.

Dans sa réponse au message de félicitations du président syrien Bachar el-Assad pour sa victoire aux élections présidentielles, M. Rouhani a mentionné que les relations profondes entre Téhéran et Damas étaient une illustration de la ferme résolution des deux pays à développer une large coopération dans divers domaines et à déjouer des complots ennemis, tout particulièrement les conspirations israéliennes, selon le reportage.

Le président élu iranien a indiqué qu’avec les efforts des forces armées syriennes, « la résistance et la grande nation de Syrie survivraient à la crise actuelle et maintiendraient l’indépendance et l’intégrité territoriale. »



M. Rouhani a remporté les élections présidentielles le 14 juin en récoltant 50,7% des votes. Il prendra ses fonctions au début du mois d’août pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad, qui aura gouverné l’Iran pendant huit ans.

