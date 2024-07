A cause d’un joint, on l’a forcé à faire le Ramadan

Le jeûne de Ramadan n’a jamais été une punition !

Malheureusement, l’état instable de la Tunisie, rien n’est impossible…

En effet, un jeune belge de 25 ans, Cédric Dejeet, a été incarcéré à la prison pour avoir été pris avec un joint à la main à l’aéroport d’Enfidha-Hammamet il y a de là 11 jours.

Le lundi 15 juillet, la mère de Cédric, a pu voir son fils mais pour seulement 10 minutes. Il lui a affirmé que les conditions de détention qu’il vit son infernales, voire même inhumaines.

Sa mère et sa compagne sont venues de Belgique pour pouvoir le voir. Mélanie, sa compagne affirme: » Moi, je n’en ai pas eu le droit parce que nous ne sommes pas mariés ».

Mais vu que la mère a eu le droit de le voir, alors il lui raconté qu’il était enfermé dans une cellule avec cinq détenus: « Il n’a ni lit, ni matelas, ni coussin et doit dormir à même le sol avec les cafards et les moustiques. Il a beaucoup maigri. Il n’a presque jamais de quoi boire et est forcé de faire le ramadan ».

