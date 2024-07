Saoussen Maalej et Brahim Kassas: Le clash

Lors de l’émission Hadith Khawi, sur la chaîne Al-Motawasset, l’actrice Saoussen Maalej et le député de l’Assemblée nationale constituante Brahim Kassas ont bien animé le show.

En effet, l’actrice a commencer par déclarer, en tout honnêteté et sans censure: « En tant que chauffeur d’une diligence, il est incapable et n’a pas de compétences pour participer à la rédaction de la Constitution tunisienne, en faisant allusion à l’ancienne profession du député ». Elle parlait bien entendu de Brahim Kassas.

Ne se laissant pas faire, il lui répond très calmement: « La culture s’acquiert, elle ne s’apprend pas à l’école. Il existe une différence entre l’enseignement et la culture et plusieurs éminents docteurs ont commencé à partir de zéro. Durant mes premiers jours à l’Assemblée nationale, j’avais peur car il y avait plusieurs professeurs de droit et des avocats, mais je suis sûr et certain que maintenant, je fais partie des députés les plus cultivés et je peux débattre avec n’importe quel député sur n’importe quel sujet. »

Chacun a eu son mot à dire ! Ils ont exprimé certes leurs opinons mais il faudrait toujours respecter autrui.

