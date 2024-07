L’émission qui remplacera Koh Lanta

Sachant que Koh Lanta est annulée pour la prochaine saison, TF1 a alors programmé une nouvelle émission qui la rémplacera. Il s’agit d’une émission musicale.

On rappelle que l’annulation de Koh Lanta est due au décès d’un candidat en plein tournage, Gérald Babin. Cet incident a aussi causé le suicide de Thierry Costa, le médecin de l’émission qui était mis en cause.

Même s’il était très affecté par ces incidents, Denis Brogniart, le présentateur de Koh Lanta, a affirmé qu’il voulait voir revenir l’émission.

Toute fois, TF1 s’est vue obligée de trouver une émission qui remplacera Koh Lanta. Cette nouvelles émission aura comme nom « The Best Singers ». C’est un concept venu des Pays-Bas. Le but est de réunir sis à huit chanteurs célèbres. A chaque épisode, un des participants sera placé au centre du programme et voit ses morceaux repris par les autres candidats. A l’issue de la soirée, le chanteur mis en lumière décidera lequel de ses camarades a donné la meilleure interprétation de ses tubes.

J’aime ça : J’aime chargement…