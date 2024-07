Les Etats-Unis dénigrés en Egypte

La Maison-Blanche, pour la première fois depuis longtemps, fait profil bas. D’habitude c’est le doigt levé, le verbe haut et le regard menaçant que le Potus s’adresse à ceux, dont il désapprouve le comportement. Cette fois-ci, le peuple égyptien l’a décontenancé.

Voilà un peuple qui n’a pas eu besoin et qui n’a pas besoin d’avoir des » amis « pour révolutionner son pays. Il ne s’y attendait pas. Il n’a donc pas aimé. C’est que rien ne va plus, du moins pas tel que c’était prévu. Puisque depuis le début de la contesta, lorsque les Etats-Unis croyaient encore pouvoir peser, ils ont tout tenté pour protéger le pouvoir des Frères musulmans. Le chef du département d’Etat, lors de sa tournée proche-orientale, a voulu faire reculer l’opposition à Mohamed Morsi, qui appelait au boycott des élections et presser l’Egypte de se soumettre au diktat du Fonds monétaire international (FMI).

Des manifestants ont brûlé un portrait qui le représentait en barbu, un message clair des Égyptiens qu’ils savaient quel camp il défendait. Ensuite se furent les figures du mouvement populaire, qui refusèrent de le rencontrer, sachant par avance le contenu de sa démarche. Même Mohamed El Baradei avait déclaré, en tant que membre du Front du salut national (FSN), que par son refus il voulait » envoyer le message que nous rejetons la pression américaine « .

