Maroc : Rapport de Transparency international sur la corruption

Selon le dernier barométre de Transparency International publié, on remarque qu ‘au Maroc, la corruption se porte bien. 56% des Marocains estiment qu’elle a augmenté durant les deux dernières années. Les secteurs les plus corrompus sont la police, la justice et la santé.

Transparency international (TI) a rendu public son baromètre mondial de la corruption 2013, ce mercredi. Il s’agit d’un rapport sur un sondage effectué par l’ONG sur 107 pays. Les personnes sondées ont répondu à des questions bien précises sur l’état d’avancement ou de recul de la corruption, les actions des gouvernements pour y faire face ou encore les institutions où le mal gangrène. Les opinions des Marocains figurent dans le travail de TI.

Pour 56% des Marocains, la corruption a augmenté

Pour 28% des nationaux, le phénomène a enregistré une nette hausse durant les dernières années. C’est le même pourcentage chez ceux qui pensent que la corruption a peu augmenté. Alors que 33% disent qu’elle est stable contre 10% qui soutiennent qu’elle a reculé. En dépit de cette divergence de vue des sondés, une large majorité des Marocains, 76%, s’accordent à qualifier le fléau de « sérieux problème » contre 17% qui affirment qu’il est juste un « problème ». En revanche, une minorité, 5%, estime qu’il s’agit d’un « léger problème ».

Mais en dépit de l’assurance du ministre, le baromètre 2013 de Transparency international confirme, si besoin est, la mauvaise presse, voire même pire, qu’ont les Marocains de leurs police, pour 79% des sondés, la corruption réalise ses meilleures performances dans ce secteur. La santé, talonne de très près la sûreté, avec 77%. Vint ensuite la justice avec 70%.

