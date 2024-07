Le soleil et le sommeil, une relation intime

Une étude américaine a analysé le sommeil de 49 employés de bureaux, 27 d’entre eux occupant des bureaux sans fenêtres, tandis que les 22 autres sont à proximité de fenêtres.

Le résultat est des pus insolites. En effet, les chercheurs de cette études ont conclu que les 22 derniers sont exposés dans leur journée à 173% de plus de lumière naturelle que les 27 premiers, et qu’ils dorment en moyenne 46 minutes de plus par nuit.

Soleil et sommeil, la formule gagnante pour une meilleure santé

Certes cette étude est mené sur un échantillon restreint mais cela confirme quand même ce que certains d’entre nous pensaient.

Il semble, en fait, que les travailleurs qui sont le plus exposés à la lumière du jour ont aussi une activité physique plus importante. On savait déjà que le soleil contribuait à la bonne humeur mais de là à passer une bonne nuit de sommeil, c’est une bonne nouvelle.

