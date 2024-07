Affaire Snowden : L’ex agent de la NSA aurait obtenu l’asile au Venezuela

l’Amérique latine est entrain de devenir le continent de la liberté et de la démocratie, après des années de braises que véhiculait les Etats-Unis. Et c’est le président du Venezuela, Nicolas Maduro, et le président du Nicaragua, Daniel Ortega, qui confirment cela après qu’ils ont tous deux affirmé, qu’ils étaient disposés à accorder l’asile à l’ex-consultant de l’Agence de la sécurité américaine Edward Snowden.

Le choix de l’ex-agent de la CIA devrait donc être le Venezuela, c’est ce qu’a affirmé un député russe, citant une chaîne de télévision russe. Après avoir demandé l’asile politique à une vingtaine de pays dont la France, Edward Snowden avait finalement le choix entre la Bolivie, le Nicaragua et le Venezuela.

Ces trois pays, idéologiquement opposés à l’impérialisme américain, avaient en effet indiqué ces derniers jours être prêts à accueillir l’ancien agent de la CIA, à l’origine des révélations sur le système d’espionnage des télécommunications mis en place par les Etats-Unis.

C’est une très bonne nouvelle, au moment où Moscou a fait preuve, par la voix de Vladimir Poutine, de frilosité. Edward Snowden est bloqué depuis 13 jours dans la zone de transit de l’aéroport de Moscou-Cheremetievo. Il s’agit maintenant de voir comment procéder car, rien n’est aisé dans sa situation. Quel avion prendra-t-il ? Quel passeport utilisera-t-il ? Ces deux pays vont-ils lui accorder des passeports diplomatiques sachant néanmoins que les Etats-Unis sont capables de violer les accords internationaux ?

