Syrie : La ville de Homs sous les bombes depuis neuf jours, selon l’OSDH.

Connu proche des rebelles et de l’opposition syrienne, l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) affirme que les forces du régime syrien poursuivaient dimanche leurs bombardements violents contre les quartiers assiégés de la ville centrale de Homs, pour la 9e journée consécutive.

Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH a déclaré a l’AFP que « 60 à 70% du quartier de Khaldiyé est détruit, la plupart des maisons sont inhabitables », assurant que « les quartiers du vieux Homs sont en ruine ».

Depuis plus d’un an ils sont bombardés pour pousser les habitants et les révolutionnaires à fuir », a estimé M. Abdel Rahmane.

« Partout en Syrie, les maisons, les magasins, les lieux archéologiques sont ravagés par les destructions, mais le niveau de destruction à Homs est le plus élevé », affirme-t-il.

Sur une vidéo diffusée par des militants de Homs, on entend des bruits d’explosions et d’armes mitrailleuses durant trois minutes, alors que des nuages de fumée noire se dégagent après chaque explosion dans différents secteurs de la ville. La vidéo montre également des bâtiments et des maisons ravagés par les destructions.

Début mars 2012, le quartier symbolique de Baba Amr était tombé aux mains du régime après plus d’un mois de bombardements.

« Si le régime prend Homs, les habitants qui lui sont hostiles, n’y retourneront plus », a estimé M. Abdel Rahmane.

Les forces du régime bombardaient dimanche les quartiers de Khaldiyé (nord) et de Hamidiyé (centre) aux obus de mortier, aux roquettes et aux canons de char.

Parallèlement, des combats entre rebelles d’un côté et les troupes du régime aidées par « des hommes armés » de l’autre, se poursuivaient à la périphérie de Khaldiyé, selon l’OSDH.

Par ailleurs, à Damas, l’aviation a mené trois raids sur le quartier de Jobar (est), alors que des roquettes ont visé le camp palestinien de Yarmouk, dans la banlieue sud de la capitale.

Des accrochages se sont déroulés à l’aube à la périphérie du quartier de Barzé (nord-est), dans une tentative du régime pour le prendre d’assaut, selon l’OSDH.

Samedi, 69 personnes ont été tuées en Syrie, selon un bilan de l‘OSDH qui s’appuie sur un réseau de militants et de sources médicales.

