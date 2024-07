Affaire Ettounsiya Tv : Accusations de part et d’autres

Slim Riahi, propriétaire de la fréquence de la chaîne de télévision, Ettounisiya TV a annoncé la rupture totale et définitive des liens avec la société de production de Sami Fehri, Cactus Prod et à cet effet il a opéré hier la coupure de la fréquence de la chaîne et a annoncé également son intention de lancer un bouquet composé de trois chaines à savoir, Ettounisiya 1, Ettounisiya News et Etounissiya Sport.. Selon lui, cette décision intervient après la découverte de certains abus financiers commis par Cactus Prod.

Par ailleurs et en réponse à cet acte, le présentateur et producteur de la chaîne Ettounisiya TV, Moez Ben Gharbia a indiqué sur les ondes de Mosaïque FM que les émissions produites par Cactus seront diffusées sur la chaîne Ettounisiya et ce à partir du premier jour du mois de Ramadan.

Il a ajouté que « la chaîne conservera le même logo et continuera de diffuser ses programmes sur une autre fréquence et que tous les complots contre Ettounisiya TV vont échouer.

Moez Ben Gharbia a indiqué également que « l’Etat détient 51% des actions de Cactus Prod et qu’il est impossible de commettre de tels abus d’autant plus que le groupe de production est placé sous régime d’administration judiciaire ».

Pour sa part, l’animateur et rédacteur en chef de la chaîne Ettounsiya Tv, Naoufel Ouertani, a précisé sur les ondes de la même radio que la société Cactus Prod poursuivra en justice Slim Riahi pour escroquerie. Naoufel ajoute qu’Ettounsiya Tv, dont la marque est la propriété de Cactus Prod, diffusera ses programmes à partir du lundi 8 juillet 2013 sur une nouvelle fréquence.

Par ailleurs, Taher Ben Hassine, propriétaire de la chaîne Al Hiwar, a quant à lui entreprit une belle initiative en annonçant que les programmes de la chaîne Ettounsiya TV seront diffusés sur les fréquences de la chaîne Al Hiwar Ettounsi durant les premiers jours du mois de Ramadan en attendant que les responsables d’Ettounsiya obtiennent de nouvelles fréquences.

