Le musée de Bardo inaugure la Salle Carthage

Hier, Jeudi 4 Juillet 2012, le Musée de Bardo a inauguré sa nouvelle salle « La salle Carthage ». Et ce, en la présence de Mehdi Mabrouk et Jamel Ben Gamra, ministres de la Culture et du Tourisme, Sylvia Pinel, ministre française de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Jean-Luc Martinez président-directeur du musée du Louvre et Soumaya Gharsallah-Hizem, directrice du musée du Bardo.

Dans la salle Carthage trônent 11 sculptures magnifiquement restaurées, pas moins de 35 sculptures ont été restaurées et 23 portraits seront bientôt exposés.

Soumaya Gharsallah-Hizem a annoncé que ce projet a duré presque 3 ans et qu’il était mis en place par le Louvre, avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie et que 4 Tunisiens font désormais partie du personnel du musée et sont responsables de son atelier de sculpture.

Mehdi Mabrouk a ajouté que « le Musée du Bardo fêtera, dans trois jours, ses 125 ans et constitue par son histoire et les plus belles mosaïques qu’il contient, des leçons de diversité culturelle et de tolérance, d’ouverture, d’universalité et pour preuve la convention qui va lier l’Institut National du Patrimoine tunisien et français ».

Sylvie Pinel, quant à elle, a salué le travail de M. Martinez qui a soutenu le travail des restaurateurs tunisiens et assuré le transfert de compétences à leur profit.

Elle a mis en valeur la logique de coopération ouverte et efficace franco-tunisienne et mis en relief le patrimoine culturel français « l’un des principaux atouts touristiques de la France ».

