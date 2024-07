Tunisie : Ennahdha refuse la destitution de Morsi indiquant que c’est un coup d’état flagrant.

Le mouvement Ennahdha a dénoncé le coup d’état contre Mohamed Morsi lors d’un communiqué faisant part du refus du mouvement de la destitution de Mohamed Morsi, premier président égyptien démocratiquement élu. Face aux récents événements en Egypte qui ont conduit à la destitution du président Mohamed Morsi sur un coup d’Etat de l’armée, Ennahdha tout comme le président Moncef Marzouki rejette le coup d’état flagrant selon le communiqué et souligne que la légitimité en Egypte est représentée par le président Mohamed Morsi.

Voici les différents points du communiqué :

Ennahdha

– Rejette le coup d’état flagrant et souligne que la légitimité en Egypte est représentée par le président Mohamed Morsi.

– Considère que le coup d’Etat contre la légitimité démocratique en Égypte a aggravé l’état de division du peuple égyptien.

– Condamne les arrestations de dirigeants du Parti de la Liberté et de la Justice des Frères musulmans, et appelle à leur libération immédiate.

– Condamne avec force la fermeture des médias et les interdictions contre les journalistes de rapporter les événements qui se déroulent.

– Souligne qu’un coup d’Etat contre la légitimité démocratique mène à l’échec de la démocratie comme un principe et un processus, et alimente le radicalisme et la violence.

