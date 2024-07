Exhumation des enfants de Mandela contre l’accord de sa famille

Presque mort, et on profite déjà de son abscence !

Sur son lit de mort, Nelson Mandela ne verra pas le corps de trois de ses enfants exhumé. En effet, hier on a exhumé les dépouilles de trois enfants de Nelson Mandela sur la décision de justice pour qu’elles soient transférées dans le village de Qunu. En fait, C’est Nelson Mandela lui même qui a voulu être enterré dans ce village.

On rapporte que Mandla, l’aîné de ses petits-fils a décidé d’exhumer les corps d’une fille morte bébé en 1948 et de deux garçons morts en 1969 et 2005 ont été exhumés. Il les a transféré du village natal de Nelson Mandela, Mvezo pour les emmener au village Qunu. Selon des personnes du reste de la famille qui étaient contre cet acte, Mandla voudrait créer un site touristique autour du caveau familial dans le village dont il est le chef.

Le tribunal avait été saisi la semaine dernière d’un recours en référé par quinze membres de la famille, dont l’épouse de Nelson Mandela, Graça Machel, et sa fille aînée Makaziwe, après qu’une réunion de famille eut échoué à convaincre Mandla de rendre les corps.

Ils déclarent qu’en transférant les corps de son père, de sa tante et de son oncle, Mandla a voulu « forcer » la famille à enterrer Nelson Mandela à Mvezo. En tant qu’aîné des garçons, Mandla a le statut de chef traditionnel dans ce village où il porte un grand projet de site touristique.

