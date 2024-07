Un vol gratuit de l’ex première dame suscite la colère des salariés d’Air France

La gratuité accordée aux anciens chefs d’Etat et à leurs conjoints sur les vols de la compagnie passe mal surtout depuis l’annonce d’un plan d’économies drastiques, comme le dénonce ce mercredi le syndicat SUD Aérien.

L’ex première dame, Carla Bruni-Sarkozy, a en effet bénéficié d’un aller-retour gratuit pour New York.

Le voyage entrepris le 23 juin a coûté 500 euros. Mais Carla Bruni-Sarkozy n’a pas déboursé le moindre centime, puisque cette somme a été réglée par la compagnie, ce qui a rendu les salariés d’Air France en colère, et on l’a même considéré « crapuleux surtout au moment où on demande aux salariés de subir des reculs sociaux (blocage des salaires et des avancements, suppressions de postes) » et « où on nous fait croire que la situation est catastrophique », dénonce Léon Crémieux de SUD aérien.

