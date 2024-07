On lui refuse le record de la natation en mer pour sa tenue « pas assez conforme à la charia »

En parcourant 20 km dans la mer Caspienne, une iranienne de 32 ans affirme avoir avoir battu le record femmes de la natation en mer; Mais une surprise l’attendait à la fin de sa nage.

En effet, après avoir nagé huit heures dans une zone réservée aux femmes au nord de l’Iran et parcouru 20 km, Elham Asghari a découvert qu’on a refusé d’enregistrer son record. C’était la sous-ministre des affaires des femmes et du sport, Marzieh Akbarabadi qui lui avait annoncé cette mauvaise nouvelle sous prétexte que la tenue de la nageuse n’était pas « assez conforme à la charia ».

Interrogée par le quotidien Bahar, elle explique: « On m’a dit qu’il n’existait pas une chose comme un maillot de bain de mer pour les femmes et que c’est bien pour cela qu’on ne pouvait pas enregistrer mon record. Ce jour-là, je portais une combinaison de plongée intégrale, un bonnet, une veste et un foulard. Absorbant l’eau, ces tenues pèsent six kilos. Tout mon corps est blessé ».

Déçue de la décision de la sous-ministre, elle retourne à Téhéran pour la rencontrer et essayer de comprendre les faits. A sa surprise, Akbarabadi était catégorique: « Elle m’a conseillé de changer de discipline sportive. Mais un nageur professionnel pourrait-il devenir un joueur de tennis de haut niveau ? »

Cette mauvaise expérience l’a poussé à se tourner vers les réseaux sociaux pour mener un combat contre ces responsables iraniens qui empêchent les femme d’avancer et d’exceller dans leurs domaines.

Voici une vidéo qu’elle a partagé sur YouTube:

