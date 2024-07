Vidéo: Selma Baccar dénonce Mehrezia Labidi

A l’heure où la politique est en état critique en Tunisie, les intervenants politiques restent quand même en conflit.

Hier, à l’assemblée nationale constituante, Selma Baccar a dénoncé une intervention de Mehrezia Labidi.

Selon Selma Baccar, l’intervention de la vice présidente de l’assemblée nationale constituante Mehrezia Labidi a profité de son intervention devant la télévision nationale et a essayé de manipuler le déroulement des séances plénières.

Dans ce genre d’assemblée, on ne sait plus si on fait de la politique pour améliorer l’état critique que vit le pays ou si on fait du théâtre et cinéma !!!

J’aime ça : J’aime chargement…