Lady Gaga, le retour au Gay Pride

Lady Gaga a fait son grand retour après avoir été absente de la scène pour pouvoir se faire opérer de la hanche.

Vendredi dernier, New York fêtait la Gay Pride et Lady Gaga en a profité pour revenir à son public car elle ne voulait pas rater la chance de défendre les droits des homosexuels.

Très impliqué pour cette cause, elle a déclaré: « Nous ne sommes pas une niche. Nous faisons partie de l’humanité. Il est temps, pour nous, de nous faire entendre. Nous demandons des droits! Lorsque j’étais au lycée et au collège, on me considérait comme ‘différente’, et je n’arrivais pas à trouver ma place. Où était ma place ? Et lorsque je me souviens de cette période, je me souviens surtout que je venais d’un autre moule. Et il y a eu ceux qui m’ont acceptée. Il y a une foule toute particulière qui m’a invitée à leur table, qui m’a aidée lorsque j’avais le sentiment que je ne pouvais plus, et qui m’aimaient pour ce que j’étais. Et ce groupe, c’était vous ! Vous m’avez sauvée, mes amis de la communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transexuels). Et j’ai vu Dieu pour la première fois dans chacun de vous. »

On attendrait donc Lady Gaga sur scène pour bientôt !?!

