Dexter: Le premier épisode de la dernière saison 8

La saison 8 de Dexter est très attendue de part le monde.

Hier sur Show Time, la chaîne câblée américaine, le première épisode est enfin diffusé.

La fin de la saison dernière donne quelques raisons de s’inquiéter pour Dexter et même sa soeur Deborah.

Dans l’introduction de l’épisode, on passe directement six mois après que Laguerta est disparue. Pour Dexter, sa mort a réglé tous ses problèmes.

Comment les scénaristes ont-ils abordé la huitième et dernière saison d’une série qui a parfois montré ses limites et fins ? Harrison a grandi : il est presque autonome. Quinn batifole avec Jamie. Et la plus important surprise, c’est Deb qu’on montre dans les bras d’un margoulin et s’envoie des lignes de coke dans un motel. Elle a envoyé valser son badge et travaille désormais comme détective privée, en ayant du mal à garder le contrôle.

Et comme dans chaque saison, un nouveau tueur est la partie. Ses méthodes vont attirer une experte en neuropsychologie, un nouveau personnage qui va rejoindre la brigade de Miami.