Le Camion qui Fume ouvre sa boutique à la mi-juin

Par la volonté de se sédentariser via la création d’un “delicatessen” (un type de boutique très en vogue à New York, à mi-chemin entre épicerie fine et lieu de restauration traditionnel) : Le Camion qui Fume, figurant parmi les 10 meilleurs food trucks de Paris, répond au succès de son entreprise Freddie’s Deli.

Ayant donc lancé sur la plateforme l’appel à contributions, les fanas des burgers de Kristin Frederick, la chef et créatrice du Camion qui Fume, pourront tester ce concept révolutionnaire en France, au 109 de la rue Saint-Maur, dans le 11ème arrondissement de Paris, et ce, dès la mi-juin.

Derrière ce camion noir se cache de la nourriture bio et française qui vient directement des producteurs. Quoi d’autre ? Des burgers, des frites, des tacos, des cup cakes… A commander au marché Saint-Honoré ou au marché Raspail et à déguster où vous voulez !

