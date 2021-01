Il y a eu les deux tours jumelles des États Unis mais il y a encore deux autres tours jumelles au Sénégal, précisément à Dakar dans le quartier d’Ouakam, la banlieue résidentielle de la ville. C’est la mosquée de la Divinité qui a l’air d’avoir deux minarets jumeaux qui scrutent l’océan. La construction a débuté en 1992 et a durée seulement 5 ans et est l’une des mosquées les plus grandes au monde en terme de taille.

