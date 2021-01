L’Arctique est un océan gelé formant une banquise dont les extrémités sont délimitées par le cercle arctique. En été, la banquise perd une partie de sa surface à cause du fondement de la neige. Ce phénomène a connu un record en 2007, quand la banquise a perdu 39 % de sa surface par rapport à sa taille moyenne observée entre 1970 et 2000 à cause des changements climatiques qu’a connu le monde

